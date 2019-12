Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2019 | programma | orari e tv Il calendario

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Terza tappa per ladeldi-2020. Dopo le due trasferte scandinave, tra Finlandia e Norvegia, si vola in terra austriaca in quel dinel week-end, per le ultime prove di quest’annata (si ritornerà in gara poi a gennaio). Avanno in scena due Gundersen dal Normal Hill, l’Italia può provarci con Samuel Costa e Alessandro Pittin, visto un trampolino sulla carta favorevole. L’attesa è ovviamente per il dominatore della stagione Jarl Magnus Riiber. Andiamo a scoprire ildel fine settimana e come seguire le gare in TV.delVenerdì 20 dicembre Ore 12.00 Provisional Competition Round Sabato 21 dicembre Ore 11.00 prova di salto Ore 14.15 sci di fondo Domenica 22 dicembre Ore 11.00 prova di salto Ore 15.45 sci di fondo Diretta TV sui canali di Eurosport, streaming su Eurosport ...

