Caso Cucchi | due carabinieri | “Parte civile contro i colleghi”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dueimputati al processo sui depistaggi per la morte di Stefanihanno annunciato l’intenzione di costituirsi partenei confronti di altri due loro colleghi co-imputati per il reato di falso ideologico. Si tratta di Colombo Labriola e Francesco Di Sano, che intendono costituirsi partenei confronti di Francesco Cavallo e Luciano Soligo, entrambi tenente colonnello e loro superiori in grado, e dai quali – secondo i legali – avrebbero ricevuto disposizioni di modifica di alcuni atti. Come si apprende dall’Ansa, «l’ordine fu dato da chi, insistendo sulla modifica, sapeva qualcosa di più costringendo gli altri ad eseguirla – ha detto uno dei loro legali in aula – Loro hanno subito un danno di immagine, come è successo per gli agenti della polizia penitenziaria». «Non sapevamo del pestaggio. Dopo i, le vittime ...

