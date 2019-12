Campania | De Luca sbotta con la giornalista | “C’amma fa? Per 35 anni non è stato fatto

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “I pendolari… lo so e allora? Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo senza rilanciare cose demagogiche. Bisogna spiegare perché siamo in queste condizioni, perché per 35non si èuna mazza. È chiaro?”. Replica adirato il presidente della Regione, Vincenzo De, a unache gli chiede un commento sull’indagine Pendolaria 2019 redatta da Legambiente che indica anche per quest’anno nella Circumvesuviana la maglia nera delle ferrovie italiane. Dene ha parlato con i giornalisti a margine della presentazione degli interventi di abbellimento della stazione Eav di Scampia. Il governatore ne avevacenno anche nel corso del suo intervento all’interno della stazione: “Siamo al corrente dei problemi dei pendolari, ma ci vogliono i tempi che ci vogliono. Abbiamo risanato l’Eav che aveva debiti per 600 milioni e tra un ...

