‘Bersaglio Mobile’ con René Laurent Vuillermoz | “Mettiamo la firma per una Wierer così

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon è andata in archivio. In campo femminile Dorotheaha difeso la sua leadership in classifica generale, ottenendo una nuova vittoria. Tra gli uomini, invece, Johannes Bø ha strappato il pettorale giallo a Martin Fourcade. Andiamo dunque a leggere le impressioni di Renèin merito a quanto visto a Hochfilzen, nella terza tappa della sua rubrica “Bersaglio Mobile”., cosa vogliamo dire su questa Dorothea? “Più che altro, cosa si era detto? ‘Dorothea doveva fare fatica, perché non era riuscita ad allenarsi bene, Dorothea doveva essere appagata e puntare tutto sui Mondiali di casa’. Dorothea qui, Dorothea su, Dorothea giù. Invece, dopo due settimane, Dorothea è leader di Coppa e ha vinto di prepotenza un’altra gara. Ha fatto fatica nell’inseguimento, soprattutto al tiro. Però, se quando fa fatica arriva ...

calabrorosa1 : @DanielaBersagli @matteorenzi Damilano: 007 Bersaglio mobile - OSCARMORONI : Edizioni TGLA7 Bersaglio Mobile Omnibus Coffee Break 13 Dicembre 2019 AnteprimaDataroom GabanelliGenova Hom… - FabioQuellaltro : @Open_gol Brutto rendere pubblicamente identificabile il domicilio di chiunque sia in qualche modo esposto. È un br… -