Barcellona | Valverde teme il Napoli | “Hanno giocatori importanti”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoDopo il sorteggio per gli ottavi di Champions League, il tecnico delErnestonon si fida dele mostra rispetto per gli uomini di Gennaro Gattuso: “E’ un avversario forte e complicato con una grande atmosfera nel suo stadio non si può mai sapere come staremo quando li andremo ad affrontare. Hannoimportanti davanti come Mertens e Insigne. Negli Stati Uniti (dovesi sono affrontate due volte lo scorso agosto con un successo per parte, n.d.r.) hanno già dimostrato di avere una qualità, è una squadra che gioca bene. Vedremo come staremo quando ci affronteremo”. L’allenatore dei blaugrana conosce l’atmosfera del San Paolo: “C’è calore, in uno stadio in cui il tifo è molto alto. Siamo abituati a giocare in ambienti del genere, giocare la partita asarà bellissimo”. L'articolo, ...

