Anticipazioni Uomini e Donne | Juan Luis incastrato da una segnalazione

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Ciano nella bufera a: Armando Incarnato porta le prove che lo incastrano E’ da poco terminata una nuova registrazione del Trono Over di. E in base alleriportate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it,Ciano è finito nuovamente nella bufera. Cos’è successo? In pratica Armando Incarnato ha portato oggi le prove sia delle conversazioni private sui social tra il cavaliere venezuelano e sua sorella e sia le chat con la famosa signora di Firenze. L’uomo pare si sia anche incontrato con la sorella di Armando Incarnato. E in quella occasione lui avrebbe allungato le mani, prendendosi un chiaro e netto due di picche. Con la famosa signora di Firenze, invece, non ci si sarebbe incontrato, ma si sarebbe autoinvitato a casa sua. Due segnalazioni che hanno mandato nello sconforto più totale la povera dama die ...

