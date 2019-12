Windows 10 Mobile | esteso il supporto

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di domenica 15 dicembre 2019) Stando a quanto riportato dalla pagina dedicata alle note di rilascio della build 15254.600 di10, il sistema operativo sarà supportato fino al 14 gennaio 2020.il10versione 1709 raggiungerà la fine del servizio il 14 gennaio 2020. I dispositivi che eseguono1010Enterprise non riceveranno più aggiornamenti mensili e di sicurezza e qualità che contengono protezione dalle ultime minacce alla sicurezza. Aggiornamenti per tutto il 2020? Solo fino a pochi giorni fa era segnato il giorno 10 dicembre 2019 come fine delper l’OSdel colosso di Redmond.10potrebbe continuare a ricevere aggiornamenti cumulativi fino al 12 gennaio 2021, data in cui terminerà ildelle app Office per il sistema operativo. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

OmarSiviero : RT @WindowsBlogIta: Dietro front, un mese di supporto ufficiale in più per Windows 10 MobileProlungato fino al 14 gennaio 2020! https://t.c… - CingerleMassimo : C'è l'ho fatta con tanto impegno!!! E' pronto il 5 laboratorio d'informatica (il secondo mobile) con 10 pc con sist… - windowsteca : Windows 10 Mobile, prorogata al 14 gennaio 2020 la fine del supporto mainstream -