Volley | Francesca Piccinini torna ad allenarsi! La 40enne in campo | sogno Olimpiadi 2020?

(Di domenica 15 dicembre 2019)ta adL’icona indimenticabile della pallavolo italiana aveva annunciato il suo ritiro al termine della passata stagione, dopo aver vinto la sua settima Champions League con la casacca di Novara. A settembre aveva poi commentato gli Europei per la Rai e sembrava aver davvero chiuso i conti con l’agonismo ma lanon riesce a stare senza il suo amore e si è così rimessa in gioco come riporta la Gazzetta dello Sport. La toscana si sta allenando al Centro Federale Pavesi di Milano insieme al Club Italia (squadra che milita in Serie A2), al momento non ha svelato pubblicamente quali sono i suoi obiettivi ma non è azzardato pensare che la schiacciatrice stia sognando una convocazione per ledi Tokyo. La Campionessa del Mondo 2002 non è mai riuscita a salire sul podio a cinque cerchi nelle occasioni avute a dispozione, la ...

