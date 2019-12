Sardine a Roma | vertice nel palazzo occupato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Dopo il successo in piazza San Giovanni, ora lepensano al futuro del movimento. 150 delegati provenienti da tutta Italia sono riuniti neldove l’elemosiniere del Papa riattaccò la corrente elettrica Dopo aver riempito piazza San Giovanni a, ora lepensano al loro futuro. Nessuno fino ad ora si era predel "cosa faremo da grandi?", ma il giorno dopo la grande manifestazione nella Capitale (secondo la Questura i partecipanti erano circa 35mila) si sente la necessità di prendere una direzione ben definita. E così, i 150 delegati che hanno promosso i flash mob in diverse città di tutta Italia, hanno deciso di riunirsi questa mattina. Dove? Neldi via Santa Croce in Gerusalemme 55 a. Sì, si tratta proprio delda un centinaio di famiglie dove lo scorso 12 maggio l'elemosiniere ...

