Repubblica | il problema del Napoli non era Ancelotti ma non è neanche Gattuso

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un debutto disastroso quello di Rinosulla panchina del, scrive Francesco Rasulo su. “Un debutto così, deve averlo disegnato il più malvagio degli dèi del calcio: un gol (con scivolata di Koulibaly, che poi si fa male ed esce dal campo) dopo tre minuti, dieci altri lunghissimi minuti da incubo, con una squadra sotto choc, che rischia il tracollo totale; un altro gol (con nuovo fatale scivolone, stavolta di Zielinski), nell’ultimo istante di recupero”. Un debutto amaro che chiude una settimana terribile, dopo l’esonero di, uno tra gli allenatori più vincenti della storia del calcio e il passaggio agli ottavi di Champions. “Sgombriamo il campo dal primo possibile equivoco: la partita di ieri ha dimostrato che ilnon era, così come naturalmente non lo è. Se possibile, anzi, nelbattuto dal ...

