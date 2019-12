Maria De Filippi svela | “Costanzo? All’inizio non c’era attrazione fisica”

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 15 dicembre 2019) Non ci fu un colpo di fulmine fra Maurizio Costanzo eDe, ma un’affinità elettiva che si trasformò in un sentimento fortissimo. Arlo è proprio la conduttrice che sulle pagine di Diva e Donna ha raccontato il primo incontro con quello che sarebbe diventato suo marito e l’uomo della sua via. La presentatrice, reduce dal successo di Tu Sì Que Vales, dove ha trionfato Enrica Musto, amica di Alberto Urso, ha rivelato di essere rimasta attratta immediatamente dall’intelligenza del giornalista piuttosto che dal suo aspetto fisico. “Non ho avuto un’fisica, perché era il mio capo – ha spiegato -. Mi piaceva molto il suo cervello”. Era il 1989 quando Costanzo e la Desi incontrarono per la prima volta nel corso di un convegno organizzato a Venezia in occasione della Mostra del Cinema. Lei andò a prenderlo ...

