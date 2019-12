Lo Stato ci risarcisca La denuncia della madre di Monia | uccisa dal

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019)figlia le sono rimaste solo cinque fotografie. “Tutti gli album li aveva l’assassino il giorno in cui l’ha” racconta Gigliola Bono,diDel Pero, una ragazza bresciana di Manerbio, ammazzata a 19 anni nella notte di Santa Lucia, il 13 dicembre del 1989.Per quel femminicidio l’assassino non ha mai pagato il risarcimento alla famiglia di. Ora lalo chiede allo. Uno, dice l’avvocato Piera Buffoli, che ha la sua responsabilità anche nei femminicidi “perché non è in grado di proteggere la donna, ma nemmeno di educare gli uomini”.è statadall’ex fidanzato che si era liberato del corpo gettandolo dentro ad un sacco in fondo ad un burrone e che poi per tre giorni aveva aiutato la famiglia durante le ricerche. “Non c’entro nulla, non ho fatto ...

