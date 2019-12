Gol | dominio e qualità | ora l’elenco dei bomber attende tre giallorossi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Astuzia, decisione, entusiasmo. Gaetano Letizia è un bel vedere. Si fionda sull’errore di Morganella, punta la porta di Plizzari e colpisce senza esitazione. E’ il colpo del ko, quello che stende un Livorno ormai alle corde e catapulta la Strega sempre più su nell’Olimpo della B. Trentasette punti in sedici partite, dodici giocatori mandati in gol. Numeri che tessono le lodi di una squadra infinita nella sua compattezza e nei suoi singoli. Il Benevento è un rullo compressore, la dimostrazione concreta che si può vincere e dominare facendo a meno del tiki-taka, ma anche la prova provata che senza l’apporto di tutti il primato non sarebbe possibile. Dodici giocatori in gol, dicevamo. Tra quelli che hanno collezionato più di cinque presenze in campionato mancano all’appello soltanto Antei, Hetemaj, ...

