Domenica In | Emma emoziona Mara che la sorprende | “Ti vedo più bella”

(Di domenica 15 dicembre 2019) Terza ospite della puntata odierna diIn – prima di lei hanno risposto alle domande diVenier Tiziano Ferro ed Elisabetta Canalis –Marrone è tornata dopo un anno nel salotto di RAI 1 per presentare il suo ultimo singolo Stupida Allegria. La cantante salentina, che ha partecipato ieri all’ultima puntata pre natalizia di Amici, è entrata in studio sulle note di Amami, suo brano del 2013. Subito dopo si è seduta davanti alla conduttrice veneta che, con un riferimento alle interviste precedenti, ha parlato di “puntatone”, citando l’utilizzatore più celebre di questa espressione, ossia Pippo Baudo. Archiviata questa parentesi introduttiva, l’intervista è partita con la Venier che ha fatto adla più classica delle domande, rivolgendosi a lei con un tenerissimo “Come stai piccola?”. La cantante di Aradeo ha ...

