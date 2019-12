Corre con un paio di Nike immaginarie | undicenne stravince la finale di corsa

Leggi la notizia su newnotizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Rhea Bullos è una ragazzina filippina di 11 anni con un grande amore per l’atletica e uno spiccato senso pratico, verrebbe anche da dire. Per realizzare il suo sogno Rhea ha compiuto un gesto che in poche ore ha fatto il giro del web. La giovanissima atleta vive a Balasan, un villaggio povero delle Filippine, … L'articolocon undiladiNewNotizie.it.

SkyTG24 : Filippine, 11enne corre con 'Nike' di nastro e gesso e vince tre ori - messorina52 : @francang1950 @laura_ceruti Io non la penso così,tanto è vero che ho letto cose feroci solo per questo! Azzannano c… - anna_annie12 : Filippine, 11enne corre con 'Nike' di nastro e gesso e vince tre ori | Sky TG24 -