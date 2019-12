Cecchi | ”Napoli con Gattuso? Come passare dai grandi del rock ai Pooh”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019)sul Napoli: hai giocato per anni sul possesso palla e poi punti suldaidelai Pooh Stefanoha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Il giornalista ha parlato -tra l’altro- del Napoli, di Koulibaly,e di altro. Queste le sue parole: SUL FUORIGIOCO Io tornerei alla vecchia regola della luce tra i due giocatori. Mi sembra quella più congrua. SULL’ATALANTA Sta facendo cose incredibili, non sbaglia un colpo di mercato. In questo momento funziona tutto nel mondo Atalanta, riuscendo perfino a sopperire alle assenze di Ilicic e Zapata. Non è ripetibile.SUL NAPOLI, KOULIBALY EE’ il manifesto di ciò che è il Napoli in questo momento, una squadra che ha perso ogni tipo di identità perdendo la psicologia del calcio. Il giocatore è ...

