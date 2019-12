Sardegna | Solinas pronto a lanciare la flotta aerea regionale Ma nel 2014 l’Ue già

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Con lasarda il nostro popolo ricomincia a scrivere la propria storia dopo oltraggi subiti per anni”. Ancora risuonano, fra i corridoi dei palazzi regionali, i toni epici con cui Christianannunciava la nascita della compagnia navale, in risposta al cartello tariffario messo in piedi dagli armatori privati nelle tratte da e per l’isola. Era il maggio del 2011 eera allora assessore ai Trasporti nella giunta di centro-destra guidata da Ugo Cappellacci, capocrociata della “guerra del mare” e convinto sostenitore dell’idea che per liberare l’isola dai capricci delle grandi compagnie marittime occorresse trasformare la stessa regione in armatore pubblico. Un sogno durato meno di due anni, naufragato tra gli scogli delcon una sonora bocciatura per aiuti di Stato e con la richiesta di restituzione di 10,8 milioni di contributi pubblici che portò al ...

