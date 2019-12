Salvini accoglie i voltagabbana M5S | ma è rivolta Social tra i simpatizzanti della Lega

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Non mi piacciono i cambi di casacca, se non ti trovi più con il tuo partito per il quale il cittadino ti ha votato, esci dalla politica e torni a casa”. È di Gabriella uno degli ultimi commenti sotto il post Facebook con cui Matteodà il benvenuto nellaai tre senatori transfughi M5S. “Diamo il benvenuto nella grande famigliaai senatori Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi che sul Mes e su tanto altro sono rimasti coerenti con i propri ideali, rinnegati e traditi dai 5Stelle ormai a rimorchio del Pd. “#StopMes e avanti tutta!”, recita il post di, ma i seguaci del Capitano non sembrano così benevoli e anche a distanza di qualche ora dai nuovi arrivi, non digeriscono il triplete pentastellato esibito dal Carroccio. E fioccano i commenti: “Questi sono passati allasolo per interesse personale”, dice Fabio. “Hanno fatto un terno al ...

