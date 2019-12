Palermo | sequestrate statuette in avorio | denunciati due antiquari

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019), 14 dic. (Adnkronos) - Seie un manufatto insono stati sequestrati dai carabinieri in due botteghe diato di un noto mercato del centro di. Gli oggetti erano realizzati condelle specie 'loxodonta africana' (elefante africano) ed 'elephans maximus' (

GattoSi18120606 : RT @SkyTG24: Palermo, sequestrate sette statuette in avorio: due denunciati - SkyTG24 : Palermo, sequestrate sette statuette in avorio: due denunciati - Martina_Ljajic : RT @GDF: #Catania: #criminalità organizzata, sequestrate imprese per 2 milioni di euro all'esponente di un clan mafioso. -