Omicidio Torvaianica | 19enne strangola la suocera del padre | “L’ho uccisa | dovevo farlo”

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Sentivo cheucciderla, qualcuno me lo ha detto” ha dichiarato davanti agli inquirenti Cristian Guerra, il diciannovenne che ha confessato l’delladel, Rosa Nasoni, trovata morta al letto nella villetta in via dei Gemelli a. Gli inquirenti indagano sul caso. “L’hoio, sentivo chefarlo” sono le parole di Cristian Guerra, il diciannovenne arrestato per l’di Rosa Nasoni, ladel, nella villetta in via dei Gemelli a, frazione di Pomezia. Il giovane, dopo aver confessato il delitto, è stato condotto nel carcere di Velletri. Agli inquirenti che lavorano sul caso per risalire al movente ha raccontato: “Non so perché l’ho fatto, qualcuno me lo ha detto”. Una vicenda drammatica sulla quale indagano i carabinieri di Pomezia, diretti dal capitano Luca Ciravegna e ...

