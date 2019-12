Nessuna paura | Xbox Series X potrà essere posizionata anche in orizzontale

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Durante gli scorsi Game Awards, Microsoft ha svelato l'identità della tanto attesa console next-gen, finora conosciuta con il nome in codice di Scarlett. Si tratta diX, assicurata come quattro volte più potente diOne X e dotata di un design decisamente interessante.La nuova console, infatti, appare come un solido monolite nero, elegante e futuristico. In rete sono già presenti numerosi dibattiti fra chi adora e chi è rimasto perplesso da questa scelta di design; tuttavia, la domanda che tutti si pongono è principalmente una: chi non vuole avere in casa una "piccola colonna",piazzareX in?La risposta si può trovare in un post sul blog di Microsoft, dedicato al reveal diX:Leggi altro...

salvatore1953 : @25O319 @Vulcanelios CICCINO E' NELLA CACCA FINO AL COLLO. HA FALLITO ED HA PAURA CHE LO LICENZIANO. CHE VUOI FARE… - InasCislMarche : RT @InasCisl: Hai subìto un #InfortunioSulLavoro e non sai cosa fare? Nessuna paura, @er_inas ti dà tutte le risposte ? - Notiziedi_it : THIAGO MOTTA “NESSUNA PAURA, DERBY DA VINCERE” -