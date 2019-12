Maltempo Sicilia | vento stacca parte di un’insegna e colpisce un giovane | ferito

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un ventenne è statoda una sottile piastra di metallo,di un’insegna pubblicitaria di un negozio chiuso da anni, che si èta per fortead Acireale, nel Catanese. Il, che stava passeggiando a piedi con dei familiari, ha riportato una ferita lacero contusa sopra l’occhio destro. Accompagnato dal fratello nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Marta e Santa Venera è stato medicato con dei punti di sutura e poi dimesso. Sull’accaduto indaga la polizia municipale.L'articolodiunMeteo Web.

