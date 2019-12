Maltempo Calabria | a un mese dalla mareggiata il lungomare di Bova non è in sicurezza

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) «Siamo alle solite: alle prime perturbazioni, eccezionali e non, i Comuni costieri della Città Metropolitana sono costretti a fare la conta dei danni prodotti da vento e mareggiate. Abbandonati al loro destino dai governi di ogni livello e non in grado di porre in essere nemmeno i più elementari interventi di messa indel territorio». A sostenerlo è il delegato per l’Udc della Provincia di ReggioRiccardo Occhipinti che critica ancora una volta l’operato dell’Amministrazione della Città Metropolitana. «Non si capisce come l’Amministrazione abbia speso i fondi destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico – dice ancora Occhipinti – ilcontinua a flagellare il territorio ed ogni anno i danni sono peggiori di quello prima e sempre nelle stesse zone». «Il livello di incuria raggiunto amarina – prosegue Riccardo Occhipinti – è incredibile. E’ ...

emergenzavvf : #Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai #vigilidelfuoco 2.40… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE, venerdì #13dicembre, sul versante tirrenico della Calabria. ??????Leggi l'avviso di condizioni me… - laura12ottobre : RT @InfoLtnews: Maltempo, danni e disagi in tutta la Calabria per il vento e la pioggia -