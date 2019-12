Malasanità | 13enne muore per appendicite | “Solo una gastroenterite” (Di sabato 14 dicembre 2019) Malasanità, 13enne finisce in ospedale a seguito di forti e ripetuti dolori, il medico che lo prende in cura pensa sia una gastroenterite, invece non è così. Un ragazzo morto a seguito di un grave episodio di Malasanità. Il povero Luca Raso aveva soltanto 13 anni ed era finito in ospedale per quella che ad … L'articolo Malasanità 13enne muore per appendicite “Solo una gastroenterite” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

