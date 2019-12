LIVE Sci di fondo | Sprint Davos 2019 in DIRETTA | Chanavat dominatore delle

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:41 Ci salutiamo per il momento, ma tra poco più di un’ora riprenderemo la linea per le fasi finaligaredi. Tre azzurre qualificate ai quarti nel settore femminile, due invece gli azzurri avanti in quello maschile. L’appuntamento è per le ore 14 per l’iniziodonne, cui seguiranno gli uomini! 12:39 Questi i primi cinque 1 LucasFRA 2’23″58 2 Erik Valnes NOR +2’59” 3 Haavard Solaas Taugboel NOR +3’08” 4 Federico Pellegrino ITA +3’13” 5 Johannes Hoesflot Klaebo NOR +3’14” 12:37 Sono solo Pellegrino con il quarto tempo e Graz con il diciottesimo i qualificati per la fase finale. Fuori De Fabiani, Zelger, Hellweger e Dellagiacoma 12:36 18° posto per un fantastico Davide Graz in 2’29″14! 60° Stefano Dellagiacoma in ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: prima manche rinviata ancora alle ore 11.30! - #alpino #Slalom… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA: Goggia-Brignone, doppietta ad un passo! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: prima manche rinviata ancora alle ore 11.30! Partenza ribassata… -