La parola della settimana | Nimby-ism

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Combattere contro qualcosa, ma a favore di cosa? Con quale proposte e in nome di quale ideologia? Spesso i movimenti spontanei – come le sardine, i No-Tav o i Fridays For Future – vengono tacciati di qualunquismo perché non nascono equipaggiati di un arsenale di proposte politiche ben articolate, ma piuttosto di un orientamento valoriale, come testimoniano i “dieci comandamenti” del movimento delle sardine, anticipati da Open in. «Not in my back yard» Tra i vari peccati attribuiti ai “qualunquisti” c’è anche quello di “ism” – dall’inglese «not in my back yard», ovvero, «non dietro casa mia» – una forma di localismo iper-individualista. Si manifesta nel fatto di attribuire un valore universale a quelle che sono esigenze o istanze particolari e, contemporaneamente, di spendersi per il loro ...

matteosalvinimi : Pazzesco?? Riempire di gente entusiasta un palazzetto dello sport a Pievepelago, comune della montagna modenese, una… - matteosalvinimi : ?? PAZZESCO! Nella riforma sanitaria che il governo della Lega in Friuli Venezia Giulia sta approvando è stato inser… - reportrai3 : Sigfrido #Ranucci a @TgrAbruzzo «Con l'ispettore del ministero delle Infrastrutture Placido Migliorino siamo andati… -