Amido di riso per una pelle liscia e morbida

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’di, che si presenta come una polvere di colore bianco, è impiegato in diversi campi. Tra questi è possibile ricordare l’industria alimentare, ma anche quella cosmetica. Questo ingrediente è infatti considerato un vero e proprio toccasana per la. Formato da amilopectina e amilosio e ottenuto a partire dai chicchi dell’omonima pianta, l’dipuò essere disciolto nell’acqua della vasca prima di un bagno caldo e ristoratore di fine giornata. In questo caso, tra le varie proprietà che è possibile apprezzare ricordiamo l’efficacia lenitiva, palese quando si ha a che fare con fastidiosi episodi di prurito. L’di, reperibile senza problemi sia presso la propria erboristeria di fiducia sia al supermercato, è considerato anche un’ottima soluzione naturale per detergere ladel viso. Tra i suoi vantaggi al ...

