Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Più cheè rosso, come si cerchiano a scuola gligravi, l’presentato per festeggiare la storia della Salernitana. Su Facebook la rabbia dei tifosi che stanno segnalando gli sbagli. Tra i più gravi, che colpiscono al cuore i tifosi, lo stadio Arechi scambiato per il Vestuti. Ma l’elenco è lungo e include anche nomi errati di calciatori come Salvatore Soviero che è diventato Stefano. Oppure Jansen scambiato con Kolousek e Strada che viene inserito come giocatore in anni in cui non era neanche nato. E qualcuno dei tifosi ha anche commentato: “Ma chi lo ha fatto questo? Lotito?”. L'articolo, uncheproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Sentimento Granata, un album che colleziona errori ** - salernonotizie : “Sentimento Granata”: un album da collezione per il Centenario della Salernitana - salernocitta : “Sentimento Granata”: un album da collezione per il Centenario della Salernitana -