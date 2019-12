San Giorgio del Sannio | domani la prima edizione di “strABILIanti”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – Sabato 14 dicembre 2019 si svolgerà per lavolta “strABILIanti, il Bello e il Buono a portata di mani – Talenti in crescita si presentano”, un particolarissimo aperitivo in LIS (Lingua dei Segni Italiana).si volgerà all’interno del Circolo culturale ARCI “Il Bibliofilo” di Sandel(Bn), in piazza Immacolata, 4. L’evento è il risultato di una fruttuosa collaborazione fra l’Istituto Ipsar “Le Streghe” di Benevento, Ufficio per la Pastorale della Salute di Benevento, UNITALSI di Sandel, Suore della Piccola Missione per i Sordi, Ente Nazionale Sordi di Benevento e Circolo Culturale ARCI il Bibliofilo di Sandel. L’obiettivo comune è quello di favorire l’integrazione fra persone sorde e udenti creando occasioni di scambio in cui sperimentare la ...

