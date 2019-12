Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019)inil, boss della ‘Ndrangheta. Nell’operazione sono finite in manette altre 18 persone. COSENZA –inil, boss della ‘Ndrangheta. L’esecuzione del mandato d’arresto europeo, emesso nel lontano 2014, è avvenuta nelle prime ore di venerdì 13 dicembre 2019 in Cosa Azzurra, grazie alla cooperazione tra le diverse forze dell’ordine. Si è trattata di un’operazione importante per mettere fine alla fuga di uno dei latitanti più pericolosi in tutto il mondo. Il fermato, infatti, era accusato di associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, riciclaggio, porto e detenzione abusiva di armi nell’ambito di un’indagine che ha colpito le cosche di Molé di Gioia Tauro e Mancuso di Nicotera. Nuova operazione contro la ...

NewsMondo1 : ‘Ndrangheta, arrestato in Francia il latitante Domenico Stanganelli - Gingembro1 : RT @Marco_dreams: ‘Ndrangheta & Umbria. Antonio Ribecco, il boss arrestato per traffico di stupefacenti, è zio di un candidato di Casa Poun… - robertoscottim1 : RT @Marco_dreams: ‘Ndrangheta & Umbria. Antonio Ribecco, il boss arrestato per traffico di stupefacenti, è zio di un candidato di Casa Poun… -