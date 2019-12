LIVE Biathlon | 10 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Johannes Boe comanda in attesa di

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.46: Sbaglia sul quarto bersaglio Boe nel secondo poligono, in vetta con 32″2 di vantaggio sull’altro norvegese Bjoentegaard. Male, purtroppo, Bormolini che commette tre errori al poligono ed è 33° dopo la serie a terra (+1″30″1). 14.44: Nella seconda serie di tiro, il norvegese Bjontegaard guida con il crono di 17’59″5, 2″0 di vantaggio su Bauer e 34″8 sul norvegese Samuelsson. 14.47:Boe guida con 31″7 di vantaggio sul tedesco Kuehn e 37″4 sull’altro teutonico Lesser. 14.45: Molto bene il francese Jacquelin, che trova lo zero ed è a 7″6 dal vertice occupato da Boe, dopo il primo poligono. 14.41: L’austriaco Leitner è terzo a 24″4 dopo il primo poligono, mentre Tarej Boe è settimo, con 7″1 di ritardo dal fratello, al primo ...

zazoomnews : LIVE Biathlon 75 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per ritrovarsi Dorothea Wierer difende il pett… - BiathlonItalia : RT @neveitalia: Sprint di Hochfilzen LIVE! @wonderDorofan difende il pettorale giallo #biathlon @AleBergomi #12Dicembre - wonderDorofan : RT @neveitalia: Sprint di Hochfilzen LIVE! @wonderDorofan difende il pettorale giallo #biathlon @AleBergomi #12Dicembre -