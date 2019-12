Incidente sulla Messina-Palermo | morto 31enne musicista Claudio Paci

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Èil giovanein un drammatico, all’altezza di Spadafora. Il giovane, mentre viaggiava a bordo della sua Dacia Logan, è finito fuori strada schiantandosi contro il guard-rail. Ancora incerte le cause che hanno provocato l’mortale.L’impatto è stato violentissimo: immediato l’arrivo dei sanitari del 118, intervenuti insieme a vigili del fuoco e Polstrada. I soccorsi, tuttavia, non hanno potuto salvare. Le gravi ferite riportate non hanno lasciato scampo alche da pochi giorni aveva compiuto il suo 31esimo compleanno. Era un percussionista, batterista e musicoterapeuta di Milazzo. Viveva di musica, una passione che lo ha accompagnato fin dalla più tenera età. Così hanno raccontato amici e conoscenti. E proprio al termine delle prove, mentre ...

