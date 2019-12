Il controller di Xbox Series X presenterà una revisione del d-pad | il pulsante Share e

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Durante i TGA 2019, insieme aX, Microsoft ha presentato unrivisto, che funzionerà su tutte le consoleOne. Il nuovopresenta alcune modifiche, ma anche alcune funzionalità molto richieste dai fan.Il nuovoha una forma e dimensioni modificate per adattarsi a più tipi di persone, sebbene non sia chiaro esattamente quali saranno le sue dimensioni. Sarà comunque compatibile con le consoleOne e sarà incluso in ogniX.Microsoft sta finalmente includendo anche unper la condivisione, seguendo l'esempio di Sony. In un'intervista con Gamespot, Phil Spencer ha osservato che ilè stato incluso seguendo il feedback dei fan.Leggi altro...

Eurogamer_it : Alla scoperta del nuovo controller di #XboxSeriesX. - infoitscienza : Controller Xbox Series X con nuovo D-Pad, tasto Share - iTA360COM : Grande #Convenienza essere un PC #Gamer oggi #DetroitBecomeHuman prezzo più basso su #EpicGamesStore 60FPS Grafica… -