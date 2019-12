Giovanni Ciacci attacca duramente Detto Fatto

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è tornato a parlare di, lo storico programma che va in onda su Rai 2 ora condotto da Bianca Guaccero. Con la Guacceroha condiviso un breve periodo a, dopodiché ha deciso di lasciare la trasmissione. In questi mesi, di tanto in tanto, ha rilasciato delle dichiarazioni sul perché avesse deciso di abbandonare il programma ma in questi giorni, intervistato da DiLei, ha deciso di lanciare un vero e proprio attacco Io penso che Bianca Guaccero sia un’ottima professionista e su questo non c’è ombra di dubbio. Trovo chesia un programma finito e che non abbia più nulla da dire. Anche se quando un programma va male, mi dispiace per le persone che ci lavorano.è un programma che ho amato tanto, ma con me non si sono comportati bene. Io volo alto e vado avanti per il mio. Certo, ci sono volute tre persone per ...

