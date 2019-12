Gioielli con il nome per uno stile alla Carrie Bradshaw

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il 2020 si avvicina, ravviviamo dunque il nostro look con undi tendenza. E cosa c’è di più bello del nostroo di una frase a noi cara illuminata dall’oro o dall’argento? Anno nuovo, gioiello nuovo L’anno nuovo porta sempre con se nuovi propositi: dieta, palestra, viaggi… Tra questi però, c’è sempre la voglia di rinnovarsi, di trasformarsi in qualcosa di nuovo. E cosa c’è di meglio che iniziare proprio da un bel gioiello? Le tendenze dell’anno che sta arrivando, vedono un fantastico miscuglio di stili anni ’90 rivisitati in chiave moderna, come il ritornocollana o al bracciale con il. Insomma, quest’anno punteremo sulla personalizzazione.con il– Fonte: Pandora, Swarovski Atelier Paulin, ViranoSpazio al sentimento Il dettaglio di prestigio con il, nostro o quello di una persona cara, ...

