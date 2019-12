F1 | Mattia Binotto | “Su Vettel o Hamilton non abbiamo ancora deciso | le accuse della Red

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Se qualcuno avesse pensato che, con la chiusura del Mondiale di Formula Uno, avremmo corso il rischio di annoiarci, possiamo dire che si sbagliasse di grosso. Tra discussioni sulle gomme in vistaprossima annata (egià visto come è andata a finire) polemiche sulla questione motoreFerrari, e mercato piloti, la massima categoria del motorsport è più viva che mai, anche se ci troviamo ampiamente sotto l’albero di Natale. Proprio in occasionetradizionale cena natalizia tenutasi a Maranello, per esempio, il team principalscuderia più famosa del mondo,, ha rilasciato diverse dichiarazioni importanti ai giornalisti presenti, come ha riportato il sito Marca.com. Si è svariato su diversi argomenti. In primo luogo il numero uno del Cavallino Rampante ha tenuto a ribadire il fastidio provato dopo ledi “imbrogli” ricevuti ...

