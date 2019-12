Conte | ‘Chi lavora con noi può governare | chi sta con Salvini aspetterà anni’

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non prevede “nuove uscite” dalla maggioranza, ma avverte i tre senatori M5s che hanno aderito alla Lega: “Chi vuole scommettere sulo faccia pure ma dovrà aspettare alcuni anni”. Intervistato dal Corriere della Sera, il premier Giuseppenon nasconde il disappunto per la decisione dei tre esponenti 5 stelle di passare con il Carroccio. “Chicon noi ha possibilità die contribuire a fare le riforme, dare il proprio apporto, chi sta conno”. Se nelle scorse ore Luigi Di Maio se l’è preso con “il mercato delle vacche” dei parlamentari che decidono di cambiare casacca, il segretario Pd Nicola Zingaretti ha voluto mandare un segnale al M5s: “Agli alleati diciamo che in noi troveranno sempre alleati aperti. Il Pd è una forza responsabile e seria che non urla, e credo sia apprezzato dalle persone. ...

