Russia | incendio su una portaerei in un cantiere navale | i dettagli

Leggi la notizia su inews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Terribileinquesta mattina, infatti unain unè andata a fuoco. Andiamo a scoprire iTerribilesu una portarei in. Il tutto sarebbe avvenuto questa mattina, secondo quanto riportato dai media russi, sarebbe scoppiato unsu una portarei in un. Ancora non si … L'articolosu unain un: iproviene da www.inews24.it.

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Russia, incendio su portaerei in cantiere navale: almeno un disperso #russia - zazoomnews : Russia incendio sulla portaerei Ammiraglio Kuznetsov: un marinaio disperso VIDEO - #Russia #incendio #sulla… - zazoomblog : Russia incendio sulla portaerei Ammiraglio Kuznetsov: un marinaio disperso VIDEO - #Russia #incendio #sulla… -