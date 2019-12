Prysmian | cavi made in Naples per mettere in rete due isole delle Canarie Commessa da 27

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Group si è aggiudicato una nuovadel valore di circa 27 milioni di euro assegnata da Red Eléctrica de España, operatore del sistema di trasmissione elettrica spagnolo, per collegare duedell’arcipelago, Lanzarote e Fuerteventura. Il progetto include la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di un sistema in cavo sottomarino e terrestre tripolare da 132 kv ad alta tensione in corrente continua. L’interconnessione collegherà Playa Blanca, sull’isola di Lanzarote, a La Oliva, sull’isola di Fuerteventura, percorrendo circa 14 chilometri di tratta sottomarina e circa 2 chilometri sulla terraferma. Isottomarini e terrestri verranno realizzati rispettivamente nei centri di Arco Felice, in Italia, e di Vilanova, in Spagna. Le attività di installazione verranno realizzate da unanavi posadel gruppo. La ...

