Paganini Rai | “Ibrahimovic voleva il Milan | ma non ha ancora trovato un accordo”

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Paolo, giornalista della RAI esperto di mercato, è intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli, per fare il punto sul prossimo mercato di gennaio per il Napoli “L’intenzione di Ibrahimovic è quella di chiudere la carriera in Italia e di trovare una squadra che giochi la Champions League. Ilfino alla settimana scorsa era in vantaggio perché la moglie vuole tornare ao, al di là di questo però non c’era accordo sulla durata del contratto. Sonogiorni di riflessione, magari potrebbe decidere di non tornare in Italia. Il Napoli non credo voglia privarsi di Allan o Fabian Ruiz, le dinamiche del mercato sono talmente fluttuanti che può succedere di tutto da qui a fine gennaio. De Laurentiis potrebbe essere incentivato ad investire a gennaio sul centrocampo se i risultati dovessero migliorare. In Serie A sarà un mercato molto vibrante” Mertens ...

