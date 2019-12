Nonna Jolanda rivive nelle parole della nipote Romina Jr

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sei sono svolti ieri i funeralisignoraOttino, nota al grande pubblico come la madre di Albano.di Yari, Cristel eJr, la 96enne si è spenta lo scorso martedì 10 dicembre. La perdita diha segnato profondamente tutta la famiglia Carrisi, una famiglia allargata che va dal primo matrimonio conPower al nucleo creato con l’ex compagna Loredana Lecciso. Una famiglia di cui ciascun componente a suo modo ha voluto omaggiare e ricordare la signora Ottino.Jr ricorda laIl lutto, però, ha colpito i vari membri in maniera diversa. Se da un lato il cantante si è chiuso in un poderoso silenzio, i nipoti hanno voluto ricordare la loro, conaffettuose e foto e video inediti. Così, dopo Yari, anche la più piccola di casa Carrisi,Jr ha pubblicato su Instagram ultimo saluto a. La story di ...

pomeriggio5 : In diretta da Cellino San Marco con #Pomeriggio5 i funerali della mamma di Al Bano Carrisi, morta il 10 dicembre a… - infoitcultura : Addio nonna Jolanda, la commozione di Yari Carrisi: “Per me è stata una madre” - pascaziomarco : RT @storie_italiane: Yari Carrisi ricorda nonna Jolanda a #StorieItaliane: “Lei ha lasciato un segno” @eleonoradaniele -