Leonardo e Aeronautica Militare | al via nuove applicazioni di Intelligenza Artificiale

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019), automazione e interconnessione: queste le parole chiave di una rivoluzione che attraverso la tecnologia punta a migliorare e rendere più efficienti i processi lavorativi su larga scala. Un percorso di innovazione che punta in particolare sull’(AI) per realizzare un ecosistema tecnologico in grado di evolvere in autonomia sotto la guida e la supervisione dell’uomo. L’iniziativa “AIRtificial Intelligence” die dell’, che si avvale della partnership tecnologica di Oracle, rappresenta una risposta concreta all’esigenza di avvicinare i principali “attori” dell’AI – start-up, sviluppatori, ricercatori e università – al settore aeronautico, in una logica di open innovation. Obiettivo primario è quello di sperimentare e sviluppare da subito le soluzioni più promettenti emerse dall’hackathon per mettere in breve tempo a ...

bizcommunityit : Ict: Leonardo e Aeronautica, al via nuove applicazioni di Intelligenza artificiale #ICT - PaNurX1 : RT @polocrip: Il report del @CentroStudiInt 'Una Logistica 4.0 per l'Aeronautica Militare: comprendere per innovare' presente all'evento #A… - Leonardo_IT : Il Gen. S. A. Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica: 'Questa sfida è un esempio di come la tecnolo… -