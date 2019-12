La fantastica signora Maisel rinnovata per una quarta stagione!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La, la pluripremiata serie di Amazon, ha ottenuto il rinnovo per unastagione. Laha ottenuto il rinnovo per unastagione da parte di Amazon Studios, a distanza di una settimana dall'arrivo degli episodi della terza in streaming. Lo show, negli ultimi giorni, ha ottenuto delle importanti nomination ai Golden Globe e ad altri riconoscimenti come i SAG Awards, confermando l'ottima accoglienza riservata al progetto creato da Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino. La serie La- qui la recensione della terza stagione - ha ottenuto i dati migliori per quanto riguarda il numero di visualizzazioni su Prime Video durante il primo weekend di presenza in catalogo ...

badtasteit : #LafantasticasignoraMaisel rinnovato per una quarta stagione da #Amazon - AmazonHelp : @_Gian_90 The Expanse sarà doppiata in italiano, mentre per quanto riguarda La Fantastica Signora Maisel, la lingua… - _Gian_90 : @PrimeVideoIT domani esce The Expanse 4 (finalmente), ma sarà in italiano? Stessa domanda per La Fantastica Signora… -