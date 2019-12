Iva Zanicchi contro Carola Rackete | “Vorrei mandarla a fan**lo | doveva portarli proprio

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nella puntata del programma "CR4 La Repubblica delle donne" condotto da Piero Chiambretti, Ivasi espressa in maniera piuttosto dura sulla capitana. "Ma questa, che è tedesca, i migranti potevaanche in Germania" ha detto tra le tante cose la cantante, contestata dal padrone di casa che ha cercato di smorzare la tensione venutasi a creare in studio, dopo queste affermazioni.

