Giovanni Ciacci boccia Detto Fatto e svela | “Barbara d’Urso è come…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)stronca l’edizione di Bianca Guaccero, recentemente intervistato dal portale web Di Lei, si è lasciato ad andare ad alcune considerazioni sulla sua carriera televisiva. Ovviamente, lo stylist delle star non poteva non commentare l’edizione attualmente in onda di, programma che gli ha donato la popolarità sul piccolo schermo. Preciso che Bianca Guaccero è una grande professionista, su questo non ci sono dubbi, ma il programma ormai è bello che finito. Per sostituirmi hanno dovuto chiamare ben tre persone: una che si occupa di moda, una di gossip e una che parla delle grandi dive ha dichiarato lo stylist.hato, precisando però che non ha nulla contro Bianca Guaccero, la nuova padrona di casa dello show di Rai 2. Barbara d’Urso,fa un insolito paragone: ...

DanielaVitello1 : Giovanni Ciacci: '#DettoFatto? Un programma finito. Non si sono comportati bene' - BITCHYFit : Giovanni Ciacci asfalta Detto Fatto ed elogia Barbara d'Urso | BitchyF - dilei_it : Giovanni Ciacci: “Detto Fatto? Non si sono comportati bene. La D’Urso? È vita” -