Al Bano su Romina Power e la Lecciso | “Voglio uscire da questo triangolo”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)e Loredana, Alfiducioso: “Credo ci sia voglia di pace tra loro” Questi non sono certo stati giorni facili per Al. Difatti, due giorni fa, è morta improvvisamente sua madre Jolanda all’età di 96 anni. E giusto ieri sera si sono tenuti i funerali nella chiesa di Cellino San Marco. Comunque sia Al, probabilmente prima disuo dramma personale, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. In questa occasione ha parlato un po’ di tutto, anche die Loredana. E su queste ultime il cantante pugliese sembra essere decisamente ottimista su una loro possibile riappacificazione, svelando al magazine diretto da Riccardo Signoretti: “Una tregua tra loro? Direi di sì…Anche perchè vogliodatriangolo strano…Comunque ritengo che, a giudicare dalle ...

prestia_fabio : RT @mattino5: Romina Power assente ai funerali della mamma di Al Bano 'In un'occasione del genere non si può fare polemica' @IlPaoloGiorda… - CronacaSocial : #AlBano, i funerali di mamma Jolanda: Loredana c’era, Romina Power no. Svelato il perché dell'assenza. LEGGI??… - KontroKulturaa : 'Non posso camminare...': Romina Power assente ai funerali di mamma Jolanda. Ecco cosa è successo all'ex di Al Bano… -