Aggredisce e tenta di baciare una ragazza in ascensore | arrestato

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ieri pomeriggio, mercoledì 11 novembre, a Rimini, un cittadino senegalese di 32 anni è statoper avereto diunain. L’accusa è dita violenza sessuale e l’uomo si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Ieri pomeriggio le Volanti della polizia di Stato sono intervenute dopo essere state allertate da un’infermiera di una clinica privata dove una 23enne era appena sfuggita al suo aggressore. Sul posto la Polizia ha rintracciato l’uomo e ha ascoltato la testimonianza della. La 23enne – di origine albanese – ha raccontato di aver preso l’insieme al 32enne e che appena si erano chiuse le porte, l’uomo avevato di baciarla in bocca, spingendo il pulsante di alt per bloccare la salita e continuare nel suo intento. LEGGI ANCHE: Quanto guadagna un poliziotto? ...

