Accensione albero di Natale a Dugenta | Di Cerbo | “Ancora altri eventi in programma”

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’dell’dinella centralissima Piazza Unità d’Italia è ormai diventato un momento atteso che sta prendendo forma come parte integrante della tradizione locale. Tutto si è compiuto come un immancabile momento, la sera dell’Immacolata. Tantissime le persone presente per un appuntamento che ha dato il via alle festività natalizie. Con sorpresa sono giunti tanti curiosi anche dai paesi vicini, coinvolti da un programma ricco di momenti piacevoli da poter trascorrere insieme. Tanta musica, ottimo vino e le caldarroste hanno fatto da cornice ad una gradevole serata organizzata dall’amministrazione comunale. La manifestazione è stata possibile grazie all’impegno di tutte le associazioni presenti sul territorio. Durante la serata sono state vendute anche le Stelle didell’Associazione Italiana Leucemia, segno ...

