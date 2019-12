Total sempre più protagonista in Libia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La guerra prosegue, l’instabilità nel Paese èpiù elevata, ma gli affari sul petrolio non si interrompono. Innelle scorse ore sono state registrate importanti novità in tal senso, con la Noc (la National Oil Company) che ha dato il via libera definitivo all’ingresso della francesenella concessione del giacimento di Waha. Una mossa attesa da mesi, resa ufficiale dopo il consiglio d’amministrazione tenuto martedì della compagnia petrolifera libica. L’affare portato in porto dai francesi Il giacimento di Waha rappresenta uno dei tanti campi, non ancora del tutto esplorati, che si trovano tra la parte centrale ed orientale della. Attualmente a controllare il territorio in cui sorge tale giacimento, sono le forze fedeli al generale Haftar. La storia di questo campo è strettamente connessa con la fine dell’embargo Usa sulla, ...

