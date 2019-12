Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nuova maxi-operazione della Polizia di Stato nel mondo delorganizzato. Questa mattina, infatti, sono stati notificati 75emessi dal Questore del Capoluogo piemontese (tramite la Divisione Anticrimine) nei confronti di “tutti” gli appartenenti al gruppo oltranzista dei. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, 71 sono stati denunciati in stato di libertà … L'articoloper 75dei

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Tifo violento, Daspo per 75 ultrà dei “Torino Hooligans”: Nuova maxi-operazione della Polizia di St… - CalcioFinanza : Tifo violento, #Daspo per 75 ultrà dei “Torino Hooligans” - tg2rai : Il blitz della #Digos contro il tifo violento. Emessi daspo per 115 ultras di @TorinoFC_1906, @sscnapoli e @Inter.… -